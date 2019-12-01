«العربية»: قسد تعلن عن اتفاق مع روسيا لنشر قواتها في شمال سوريا

الأكثر قراءة
النيابة العامة توضح موقف ملف التهرب الضريبي للمقاول محمد علي أمام القضاء
نقابة الموسيقيين توضح تفاصيل الحالة الصحية لمحمد فؤاد وتؤكد: كل إمكانياتنا «تحت أمره»
أثناء القيام بحركات استعراضية في الشارع.. سيارة ملاكي تدهس مواطنا بالمنصورة
التعليم: خاطبنا الكنيسة لتأكيد موعد عيد الغطاس وتعديل جدول أولى وثانية ثانوي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن اتفاق مع روسيا لنشر قواتها في شمال سوريا.
وحسبما أفادته فضائية «العربية»، فإن روسيا ستنشر قواتها في عامودا وتل تمر وعين عيسى بسوريا، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.