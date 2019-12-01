 «العربية»: قسد تعلن عن اتفاق مع روسيا لنشر قواتها في شمال سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«العربية»: قسد تعلن عن اتفاق مع روسيا لنشر قواتها في شمال سوريا

هديل هلال
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 9:19 م | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 9:19 م

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن اتفاق مع روسيا لنشر قواتها في شمال سوريا.

وحسبما أفادته فضائية «العربية»، فإن روسيا ستنشر قواتها في عامودا وتل تمر وعين عيسى بسوريا، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.


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