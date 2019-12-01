«العربية»: قسد تعلن عن اتفاق مع روسيا لنشر قواتها في شمال سوريا

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن اتفاق مع روسيا لنشر قواتها في شمال سوريا.

وحسبما أفادته فضائية «العربية»، فإن روسيا ستنشر قواتها في عامودا وتل تمر وعين عيسى بسوريا، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.