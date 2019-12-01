إصابة جنديين باكستانيين في إطلاق نار مع الجيش الهندي على خط المراقبة بكشمير

أصيب جنديان بالجيش الباكستاني في تبادل إطلاق النار على خط المراقبة الفاصل بإقليم /كشمير/ المتنازع عليه بين باكستان والهند.

وقال المدير العام للعلاقات العامة للجيش الباكستاني - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة أوردتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد: "وقع إطلاق نار غير مبرر من جانب الجيش الهندي بقطاع /راوالاكوت/ الواقع على الخط الفاصل، وأُطلقت قذائف هاون على مركز حدودي باكستاني، وتم الرد بفاعلية على الجانب الهندي، وأصيب جنديان من الجيش الباكستاني خلال تبادل إطلاق النار".

ولفتت الشبكة الباكستانية إلى أن حدة التوتر قد تصاعدت بين الهند وباكستان بعد أن دخلت الدولتان في نزاع عقب حادث تفجير نفذ في وقت سابق السنة الجارية بمدينة /بولواما/ في الشطر الهندي من كشمير المعروف باسم ولاية جامو وكشمير.

وأضافت أن الهند انتهكت المادة 370 التي تمنح وضع خاص لولاية /جامو وكشمير/، فيما ردت باكستان بحدة على تلك الخطوة، مخفضة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند وعلقت حركة التجارة مع /نيودلهي/.