 رئيس مصلحة الضرائب: نسبة التهرب الضريبي لا تقل عن 40% - بوابة الشروق
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رئيس مصلحة الضرائب: نسبة التهرب الضريبي لا تقل عن 40%

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
هديل هلال
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 9:57 م | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 9:57 م

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن الهدف من ميكنة العمليات الضريبية ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مشيرًا إلى أن «نسبة التهرب الضريبي لا تقل عن 40%»، بحسب ذكره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن «نسبة التهرب الضريبي لا يُستهان بها ونسبة كبيرة بالنسبة للدخل القومي»، متابعًا: «إذا تم ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي فإنه سيعود بالنفع على تطور الاقتصاد، وزيادة الإيرادات وحصيلة الإيرادات الضريبية».

وأشار إلى توفير ميكنة العمليات الضريبية وقت وجهد وعمالة، وإعطاء بيانات دقيقة وتحقيق الشفافية في التعامل، فضلًا عن زيادة الثقة ما بين الممول ومصلحة الضرائب، موضحًا: «تظهر بيانات تعاملات الممول إلكترونيًا بصورة لحظية فورية، أصبح هناك استغناء عن الممول، وسيظهر أثره بشكل أكبر عند تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية».


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