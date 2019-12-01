وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة؛ لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر، لنحو 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من اليوم الأحد، الأول من ديسمبر.

وقالت والى، إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلى متاح لهم الصرف بداية من اليوم، وذلك لما يزيد عن 3.317 مليون قائم بالصرف، بقيمة 4.715 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة، أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى، من المقرر صرفها بداية من يوم الخميس 5 ديسمبر، وذلك لنحو 3.304 مليون قائم بالصرف، بقيمة 6.107 مليار جنيه.

وأردفت، أما المعاشات المحولة على البنوك سيتم صرفها بداية من الثلاثاء 10 ديسمبر الحالى، وذلك لنحو 1.683 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.