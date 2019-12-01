وزير الصناعة السوداني: حريصون على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

أكد وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، أن بلاده حريصة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتحسين البنية التحتية والاستفادة من القوانين التي تنظم حركة التجارة.

وقال مدني عباس مدني، لدي لقائه اليوم الأحد مع أعضاء مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن من أولويات وزارة التجارة تطبيق القوانين التي تنظم التجارة الداخلية والخارجية.

وأشار إلى الاهتمام الكبير بقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يعتبر من القوانين المهمة لقوته ودوره الفعال في تلقى الشكاوى، والبت فيها وتنظيم الأسواق.

وأكد دعم مجلس المنافسة، وحل جميع المعوقات التي تعترضه حتى يقوم بدوره المنوط به لمصلحة المواطن والاقتصاد السوداني.

من جانبه، قال حسن عباس حسن رئيس مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن المجلس بدأ العمل في عام 2013، لافتا إلى أهداف المجلس الهامة في رصد حركة السوق، وإقرار تشريعات تُرسخ التنافسية ومنع الاحتكار وتنظم حركة السلع.