3 مليارات جنيه تسويات متوقعة للمصدرين مع الحكومة

قدر مسئول حكومى حجم التسويات المتوقع إبرامها بين المصدرين ومصلحة الضرائب بحوالى 3 مليارات جنيه، لعدد 25 شركة تقدمت بطلبات لإجراء تسويات فى اطار النظام الذى اقرته وزارة المالية للمصدرين.

خالد أبوالمكارم قال إن حل مشكلة متأخرات المصدرين خطوة فى الطريق السليم، ودفعة قوية لعجلة الاستثمار والتصنيع فى مصر، النظام الجديد للمساندة ساهم فى حل الكثير من المشاكل.



كانت وزارة المالية كشفت مؤخرا عن نجاحها فى إجراء تسويات ضريبية مع المصدرين بقيمة 600 مليون جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية مقابل مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة ضمن برنامج الأعباء التصديرية.



ويبلغ حجم المتأخرات ككل نحو 20 مليار جنيه، وفقا للبرنامج الجديد، الذى يتضمن تسوية جزء من المستحقات المتأخرة عبر إجراء مقاصة مع المستحقات الضريبية المفروضة عليهم.



ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للاثاث قال إن اقبال الشركات على إجراء مقاصة امر جيد ومفيد لكل الاطراف، حل مشكلة المتأخرات سيعمل على زيادة كبيرة فى حجم الصادرات وسيرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.