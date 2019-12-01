مظاهرات حاشدة فى تل أبيب تطالب نتنياهو بالاستقالة

تظاهر آلاف المحتجين فى ساحة «هبيما» وسط تل أبيب، أمس، وذلك للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص دعوا نتنياهو إلى الاستقالة، مرددين: «استقل يا نتنياهو، إسرائيل أكثر أهمية!» و«الديمقراطية القوية، إسرائيل القوية!».

وفى الأسبوع الماضى، تظاهر 1500 إسرائيلى من المعسكر الديمقراطى، فى تل أبيب، مطالبين باستقالة نتنياهو، وذلك بعد يومين من توجيه المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق نتنياهو، بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة، كما جرت مظاهرة مماثلة فى مدينة بيتاح تكفا (وسط).

وجاءت احتجاجات، أمس، بعد أيام من مظاهرة حاشدة نظمها أنصار نتنياهو أمام متحف تل أبيب، تعبيرا عن دعمهم لرئيس الوزراء، وذلك بعد توجيه المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية، أفيخاى مندلبنت، لائحة اتهام بحقه.

ونظمت المظاهرة التى شارك فيها نحو 5 آلاف شخص تلبية لنداء وجهه نتنياهو لأنصاره، وكان المحتجون يرفعون شعارات مناهضة للشرطة والنيابة العامة متهمين إياهما بـ«الابتزاز» و«البلطجة».

من ناحية أخرى، بدأ أعضاء الكنيست فى حزب «الليكود» بحملة لجمع توقيعات 61 عضو كنيست لتقديمها للرئيس الإسرائيلى رئوفين ريفلين، لمنح نتنياهو مهلة 14 يوما للعودة لجهود تشكيل الحكومة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن مساعى جمع التوقيعات تأتى قبل أسبوع تقريبا من موعد انتهاء مهلة الـ 21 يوما والتى يتيح فيها القانون لأى عضو كنيست بتجميع 61 توقيعا وتقديمها لريفلين سعيا لتكليفه بتشكيل الحكومة، وفى حال تم ذلك فسيتم منحه 14 يوما مهلة لتشكيل الحكومة.

يأتى ذلك بعد يوم من تعهد زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان بمنح حزبه فرصة لصالح مساعى تشكيل حكومة جديدة سواءً لنتنياهو أو لزعيم تحالف «أزرق ــ أبيض» بينى جانتس، بينما أعرب الأخير عن عدم رغبته فى تجميع توقيعات فى هذه المرحلة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وفى سياق متصل، قللت مصادر حزبية إسرائيلية من أهمية مثل هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تأتى لكسب الوقت ليس أكثر، معربة عن تشاؤمها من إمكانية إحداث أى اختراق فى جهود تشكيل الحكومة وأن الأمور تسير بسرعة نحو جولة انتخابات ثالثة.

ويكمن الخلاف حاليا فى رفض جانتس مقترح تشكيل حكومة وحدة يترأسها نتنياهو لعدة أشهر حيث يرى جانتس أن نتنياهو مخادع وسيحاول إسقاط الحكومة فور انتهاء فترة ولايته.