«خطة النواب» تناقش «موازنات البرامج والأداء» للجهات الحكومية

عيسى: تعاون غير المسبوق بين البرلمان و«المالية والتخطيط» لتطبيق «موازنة البرامج».. ونبيل: فلسفة البرامج تصب فى خانة مصلحة البلاد العليا



عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة حسين عيسى وحضور مقررة اللجنة النائبة سليفيا نبيل، للتعريف بموازنات البرامج والأداء للجهات الحكومية، ومتابعة تطبيق الموازنات التى وضعت طبقا للبرامج والأداء فى ضوء استراتجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشارك فى الاجتماع، عدد كبير من العاملين بالتخطيط والموازنات فى المديريات الخدمية والجهاز الإدارى للدولة فى عدة محافظات منها الإسكندرية ومطروح وبورسعيد بالإضافة إلى ممثلى بعض الوزرات من أجل التعريف بتلك الموازنات وفى ضوء الاستمارة الجديدة التى أعدتها وزارة التخطيط والاصلاح الإدارى بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية.

وأشاد رئيس اللجنة حسين عيسى، بما وصفه بالتعاون غير المسبوق بين البرلمان ووزارتى المالية والتخطيط فى إطار التحول نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء، قائلا: «أصبحنا لأول مرة أمام طريقة عملية وتتمتع بالشمول فى تطبيق هذه الموازنة، والتى دأبت العديد من الدول على انتهاجها منذ أكثر من 50 عاما».

وأضاف عيسى: «أن أحد أحلام مصر فى تطبيق موازنة البرامج والأداء أن تتحول إلى واقع عام تلو الآخر»، مثمنا جهود اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة قائلا: «نأمل خلال الـ3 أو الـ 4 سنوات المقبلة أن تخلق موازنة البرامج والأداء أداء مختلفا».

وتابع: «أن اللجنة عملت منذ البداية على وضع مراحل لتطوير تطبيق موازنة البرامج والأداء بالتنسيق مع الحكومة»، متابعا: «لقد كان تحديا كبيرا، والكثير كان مشفقا علينا من التجربة، لكننا سيرنا بطريقة منهجية، وحققنا تقدما فيها عاما تلو الآخر».

ومن جهتها، قالت مقررة اللجنة المصغرة لموازنات البرامج والأداء سليفيا نبيل، «إن فلسفة وضع موازنات البرامج والأداء تعتمد عدة أمور تصب فى خانة مصلحة البلاد العليا»، موضحة «أن فلسفة وضع موازنات البرامج والأداء العمل على استحكام الرقابة المالية بحيث يتم الإنفاق وفقا لضوابط وشروط حتى يتم تحقيق النتائج المجوة من هذا الإنفاق».

وأوضحت: «أنه من شأن موازنات البرامج والأداء العمل على مكافحة الفساد والاستغلال الأمثل لموارد الدولة والعمل على ترشيد الإنفاق الحكومى وأن يكون هناك مردود واضح للبرامج المنفذة»، مضيفة أن وزارتى المالية والتخطيط كانتا داعمتين لتلك المنظومة وهناك تناغم وتنسيق بين جميع الجهات من أجل العمل بتلك المنظومة».

ولفتت إلى أن العمل بين موازنات البرامج والأداء سيكون بالتوازى مع العمل بموزنات الأبواب، موضحة «أن موازنات البرامج والأداء باختصار هى أن يتم توزيع الموازنة بناء على برامج يتم تنفيذها فى مدة زمنية محددة وأن يكون لها مردود إيجابى».

وأشارت إلى أن العام «2017 ــ 2018»، كان بداية انطلاق موازنات البرامج والأداء فى مصر، وفى العام «2019 ــ 2020»، وحتى 2021 سيتم التطبيق الرأسى لتلك المنظومة، وبعدها سيكون هناك توسع أفقى للمنظومة، كما أن مرحلة التطبيق الشامل للمنظومة ستكون مع بداية العام المالى 2021 حتى 2022.