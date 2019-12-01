الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طلبة فلسطينيين بدعوى إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين







اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طلبة مدرسة اللبن الشرقية الثانوية، ومنعوهم من الوصول إلى المدرسة الواقعة على شارع رام الله/نابلس الرئيسي شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجنود أوقفوا الطلبة قرب مدرسة بنات اللبن الشرقية الثانوية، ومنعوهم من الاستمرار بالسير على الشارع الرئيسي المؤدي لمدرستهم، وطالبوهم بالعودة أو سلوك طريق ترابية وعرة وطويلة.

وقال مدير التربية والتعليم جنوب نابلس نصر أبو كرش إن قوات الاحتلال تمنع الطلبة منذ الصباح من سلك الشارع الرئيس الواصل للمدرسة؛ بحجة أنه منطقة عسكرية مغلقة لمدة يومين؛ بدعوى إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين الخميس الماضي.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي في محاولة الاحتلال لإخلاء المدرسة واستهداف التعليم الفلسطيني، ومنع المواطنين وطلبة المدارس بتلك المنطقة من استخدام الشارع الرئيسي، إلا أن تلك القرارات تواجه بالإدارة الصلبة.

وأكد أن جنود الاحتلال يتواجدون يوميًا أمام المدرسة، ويستفزون للطلبة، مشيرة إلى أن بعض الطلبة اضطروا لسلك طريق بديلة للوصول للمدرسة، فيما العدد الأكبر لم يستطع الوصول للمدرسة.

وتنعكس إجراءات الاحتلال على الوضع التعليمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي 28 أغسطس 1994 أنشئت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، فتسلمت هذه الوزارة مسئولية التعليم بجميع جوانبه في الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القدس.

والحق في التعليم هو حق إنساني أساسي وجذري للحرية الإنسانية لكل فرد، وفق إعلان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة والذي يؤكد أن للجميع الحق في التعليم (الفقرة 26 سنة 1948)، كما أن العهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصدق بها من قبل الاحتلال عام 1991 تصرح بأن التعليم هو حق إنساني في نفسه وقيم لا غنى عنها في معرفة حقوق الآخرين، ولكن على أي حال فإن الاحتلال يقوم بعرقلة نظام التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبهذا ينتهك حقوق الإنسان كأفراد ويعيق تتطور المجتمع الفلسطيني.