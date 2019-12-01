سبورت: كوتينيو لا يريد العودة لبرشلونة

أعرب فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ الألماني، المعار من برشلونة بداية الموسم الحالي، عن رغبته في البقاء في الفريق البافاري لفترة طويلة.

وقال كوتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الكتالونية: "أشعر بالراحة للغاية هنا، خطتي أن أبقى هنا لمدة عام وأركز عليه، ولكن إذا كان كل شيء يناسبني أود البقاء هنا".

وانتقل كوتينيو إلى بايرن ميونيخ مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار شراء نهائي بقيمة 120 مليون يورو.

ويعيش كوتينيو حاليًا فترة صعبة مع بايرن ميونيخ، لعدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، بعد رحيل نيكو كوفاتش وتولي هانس فيليك قيادة الفريقن حيث بدأ في مباراتين فقط من أصل خمس مباريات.