«آداب بورسعيد» تنظم ندوة حول المشكلات البيئية في المحافظة

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نظمت كلية الآداب بجامعة بورسعيد ندوة جاءت تحت عنوان «المشكلات البيئية في مدينة بورسعيد»، وذلك في إطار تفعيل دور الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لفعاليات قسم الجغرافيا.

ويأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع المركز اللستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة بورسعيد.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالمنعم حنفي، مدرس الجغرافيا البشرية بقسم الجغرافيا، نشأة مدينة بورسعيد والتطور العمراني لها.

وتناولت بالعرض الدكتورة منال شلبي، مدرس الجغرافيا الطبيعية ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة بورسعيد، موضوع «تدوير المخلفات الصلبة، مخلفات المنازل والمدارس والجامعات، وفصل المخلفات وأخطارها وكيفية الأستفاده منها».