رئيس وزراء ألبانيا يطلب المساعدة الدولية لبلاده عقب الزلزال المدمر

دعا رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، المجتمع الدولي لتقديم المساعدات المالية ومعاونة الخبراء لمساعدة بلاده على التعافي من الزلزال المدمر، الذي ضربها قبل أيام وتسبب في دمار واسع بجنوب البلاد.

وقال راما، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأحد: "إن الحكومة تعيد توزيع الميزانية، إلا أنه من المستحيل القيام بكل شيئ دون دعم الشركاء الدوليين".

وكانت السلطات الألبانية قد أعلنت، أمس السبت، توقف عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب زلزال الثلاثاء الماضي، الذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة أكثر من 3 آلاف شخص وتشريد الآلاف الآخرين، وبلغت شدة الزلزال 6.4 درجة على مقياس ريختر على بعد 33 كيلو مترا غرب العاصمة (تيرانا).