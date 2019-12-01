جوتيريش يدعو لوقف الحرب البشرية ضد الطبيعة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد، من أن "حربنا ضد الطبيعة يجب أن تتوقف" ودعا إلى مزيد من الإرادة السياسية من أجل التصدي لأزمة المناخ.

جاء ذلك قبيل بدء قمة المناخ الدولية غدا الاثنين والتي تستمر لمدة أسبوعين في مدريد والمعروفة باسم "كوب 25"

قال الأمين العام إنه "لعقود عديدة، كان الجنس البشري في حالة حرب مع الكوكب"

وحذر من أن الأرض "ترد" بكوارث طبيعية أكثر فتكا وموتا، كالجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإسبانية إن خفض انبعاثات الغاز المسببة لارتفاع درجة الحرارة والتي تم الاتفاق عليها حتى الآن بموجب اتفاقية باريس 2015 "غير كافية تماما" للحد من ارتفاع الحرارة بما يتراوح بين 1.5 درجة ودرجتين مئوية عما كانت قبل الثورة الصناعية.

وقال الامين العام للامم المتحدة إنني "أتوقع من مؤتمر /كوب/ إثباتا واضحا بطموح والتزام متزايد يظهر الشعور بالمحاسبة والمسؤولية والقيادة."

وسيحاول مفاوضون من 200 دولة وضع قواعد لتنفيذ اتفاق باريس، بما في ذلك كيفية إنشاء أسواق كربون دولية وتعويض الدول الفقيرة عن الخسائر المرتبطة بتغير المناخ.

كما أعلن جوتيريش أنه سيعين مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي الحالي، كمبعوث خاص بشأن التحرك في مجال المناخ وتمويله.