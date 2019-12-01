الرئيس القبرصي يجري تعديلا وزاريا

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم الأحد، إجراء تعديل وزاري في حكومته، يتولى بموجبه وزير الداخلية الحالي كونستانتينوس بيتريدس حقيبة المالية، ويحل محله النائب البرلماني نيكوس نوريس المنتمي لحزب ديسي الحاكم.

كما يتضمن التعديل، حسبما أفادت صحيفة (سيبراس ميل) القبرصية، تعيين الناطق باسم الحكومة برودروموس برودرومو وزيرا للتعليم، ويحل محله المحامي كيرياكوس كوسيوس، في حين سيصبح عمدة أيا نابا يانيس كاروسوس وزيرا للاتصالات والأعمال، ليحل محل الوزيرة فاسيليكي أناستاسيادو.

وبحسب الرئاسة القبرصية، فمن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية بعد غد الثلاثاء، على أن يتولوا مهامهم الجديدة في اليوم التالي.