العراق: منظمة أوبك تدرس خفض إنتاج النفط مجددا

قال العراق إن منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ وحلفاءها ستدرس إمكانية إجراء خفض جديد على الإنتاج، على الرغم من أن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي أعرب فيه التحالف عن رفضه لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

ونقلت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء عن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان قوله اليوم الأحد للصحفيين في بغداد إن الخفض سيكون في حدود 400 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن العراق امتثل لالتزاماته بخفض الإنتاج في نوفمبر.

وتابع أنه "تمت مناقشة هذا الرقم والتوصل إليه بين وزراء أوبك نتيجة لدراسات متأنية".

وأضاف الغضبان "هناك آراء في أوبك بشأن مزيد من خفض الإنتاج ولكن ليس خفضا كبيرا بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.. عمليات خفض الإنتاج ستؤدي إلى استقرار السوق والحفاظ على الشحنات للمستهلكين".

وعلى عكس تصريحات الغضبان، قدمت أوبك وحلفاؤها إشارات على الالتزام بالخفض الحالي للإنتاج في اجتماعهم هذا الأسبوع. وحتى إذا كانت المنظمة لا تحتاج إلى مزيد من خفض الإنتاج، تشير بيانات العرض والطلب إلى أنها تحتاج على الأقل إلى تمديد الاتفاق الحالي بعد انتهاء العمل به في مارس المقبل.