محمد بن زايد: وحدتنا هي السياج الذي حمى دولتنا

في ذكرى قيام اتحادها، توجه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بتحية شكر وعرفان إلى كل من ساهم في بناء الوطن.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، «في ذكرى تأسيس اتحادنا، تحية شكر وعرفان إلى كل من وضع لبنة في بناء صرح وطن الوفاء، إلى كل من بذل الجهد والفكر من أجل تقدم الإمارات وتطورها، إلى كل من ضحى بدمه وروحه لعزة هذا الوطن واستقراره، وحدتنا هي السياج الذي حمى دولتنا، وستظل الحصن لسيادتنا ومكتسباتنا».

وتحتفل الإمارات في الثاني من ديسمبر كل عام، بذكرى تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.