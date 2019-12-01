بروتوكول تعاون بين غرفة ملاحة الإسكندرية و«مصر للطيران» للحصول على مزايا في السفر

وقعت غرفة ملاحة الإسكندرية بروتكول تعاون مع مصر للطيران بشأن الحصول على مميزات وخصومات لأعضاء الغرفة وكذلك أسرهم، تبعا لتصريحات محمد مصيلحى رئيس الغرفة.



قال مصيلحى إن تلك الخدمات متاحة من خلال مكاتب مصر للطيران على مستوى الجمهورية ضمن العديد من المزايا التى تسعى الغرفة لتوفيرها.



بالاضافة إلى تقديم الخدمة عن طريق الموقع الالكترونى لشركة مصر للطيران، ليتم عند طلب الحجز للتعرف على النسب الخاصة بالخصم حال طلب الحجز للسفر من جمهورية مصر العربية إلى أى بلد بالخارج.



وكذلك العكس وذلك باستخدام نموذج تم الاتفاق عليه مع الشركة ليتمكن الاعضاء وأسرهم من الحصول على الخصم ويتم إرساله إلى البريد الالكترونى الخاص بكل فرع من فروع الشركة (بمحطة الرمل – جليم – الزمالك – مركز الاتصالات – بور سعيد – مصر الجديدة).



ولفت إلى أن مسئولى الغرفة يسعون دائما إلى توفير جميع الخدمات إلى أعضائها بهدف تحقيق راحتهم وهذا ما تحقق على مدار 4 سنوات الماضية.