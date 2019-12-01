عرضت فضائية «الغد» تقريرًا عن «كنيسة القيامة»، الواقعة داخل أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس بفلسطين، كمعلم يعزز الهوية الوطنية الفلسطينية.

وتعد الكنيسة تجسيدًا قائمًا للتعايش والتآلف بين سكان المدينة المسلمين والمسيحيين، حيث لا تزال مفاتيحها بيد عائلة «جودة» المسلمة التي يتوارث أبناؤها مفاتيح الكنيسة منذ عام 1187 ميلاديًا، وتتولى عائلة «نسيبة» مهام فتح وإغلاق أبواب الكنيسة، وكلفت العائلتان المسلمتان بحماية الكنيسة كإرث مستمر يعود إلى عهد صلاح الدين الأيوبي.

«كنيسة القيامة» من أهم الكنائس المسيحية، بنيت فوق مكان الصخرة التي يُعتقد أن المسيح صُلب عليها، وتحتضن الكنيسة طوائف مسيحية متعددة ويسكنها ممثلو تلك الطوائف من الرهبان، كما تقاوم الاحتلال منذ عام 1967 وتجسد نموذجًا للتعايش الوطني الفلسطيني.