منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي يأمل في «إشارة قوية بالتكاتف» خلال قمة الناتو

أعرب منسق الحكومة الاتحادية للعلاقات عبر الأطلسي عن أمله في إرسال "إشارة قوية بالتكاتف" خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في لندن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال بيتر بيير، وهو سياسي بالحزب المسيحي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "يعد حلف الأطلسي أكثر تحالف أمني ناجح في تاريخ الإنسانية- وليس ميتا دماغيا كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ودعا بيير إلى تكثيف الحوار الألماني-الأمريكي وإلى زيادة متناسقة في الإنفاق الدفاعي، وقال: "يجب ألا تتملص ألمانيا... هدف إنفاق اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الذي حدده حلف الأطلسي ليس صنما، ولا نريد تحقيقه من أجل إرضاء الأمريكيين أو ترامب"، مشددا على ضرورة أن يكون الجيش الألماني مجهزا بشكل أكثر قوة، "لأن ذلك يرتبط بحريتنا وأمننا ورخائنا".

يذكر أن حلف الأطلسي حدد هدف انفاق كل دولة عضو على شؤون الدفاع بـ 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتنفق ألمانيا حاليا 4ر1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لهذا الغرض.

وتسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزيرة الدفاع أنيجرت كرامب-كارنباور إلى تحقيق هدف الاثنين بالمئة بحلول عام 2031.

ويعارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم، هذه "الزيادة الكبيرة" في نفقات الدفاع.

وتأتي قمة الناتو في العاصمة البريطانية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس التحالف العسكري.

وكان الانتقاد الحاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف الأطلسي قد أثار جدلا واسع النطاق بشأن مستقبل الناتو.

يذكر أن ماكرون صرح بأن الحلف "ميت دماغيا" ودعا إلى مزيد من الاستقلالية الأوروبية في قضايا الأمن.

واقترح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تشكيل لجنة إصلاح بالحلف كرد فعل على انتقاد ماكرون.