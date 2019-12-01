 إعلان حالة الطوارئ «البرتقالية» بمناطق جنوب شرقي فرنسا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعلان حالة الطوارئ «البرتقالية» بمناطق جنوب شرقي فرنسا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 11:28 ص | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 11:28 ص

أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية، حالة الطوارئ "برتقالية" في مناطق "الألب البحرية وفار وفوكلوز" في إقليم "ألب كوت دازور" جنوب شرقي البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة وفيضانات.

وذكرت قناة "سينيوز" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، أن وضع إقليم دروم الفرنسي في جنوب شرقي فرنسا في حالة تأهب لمواجهة مخاطر الفيضانات، موضحة أن حالة التأهب بدأت في الـ 6 صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد على أن تستمر حتى منتصف الليل.

يذكر أنه سبق وأن رفعت السلطات الفرنسية حالة التأهب في عدة مناطق من البلاد؛ بسبب أحوال الطقس السيئة، وتسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع التيار الكهربائي لدى آلاف السكان بالمناطق المنكوبة.


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