تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للدفء شمالًا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأحد، إنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 23

بورسعيد 17 23

الإسكندرية 13 23

شرم الشيخ 20 26

أسوان 13 26

كاترين 03 18

الإسماعيلية 11 23