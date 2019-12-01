رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة: نتحمل مسؤولية أن نجعل أوروبا أقوى مما ورثناها

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين اليوم الأحد تحمل مسؤولية تحقيق مزيد من القوة لأوروبا.

وقالت فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، اليوم في مستهل توليها مهام المنصب رسميا لمدة خمسة أعوام: "نحمل المسؤولية... في أن نترك أوروبا أقوى مما ورثناها"، مؤكدة أن أوروبا تعد كنزا يجب الحفاظ عليه.

ويندرج ضمن وظائف المفوضية الأوروبية اقتراح قوانين تتشاور بشأنها الحكومات الوطنية والمجلس الأوروبي. كما أنها تراقب الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي في كل دولة عضو على حدة.

وأكد الرئيس الجديد لمجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل خلال الاحتفالية مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن المواطنين في أوروبا تجاوزوا عواقب كثيرة من أجل العيش في رخاء وحرية.

وكان من المقرر أن تبدأ المفوضية الأوروبية عملها في الأول من تشرين ثان/نوفمبر الماضي، لكن إجراءات التعيين تأخرت بعد رفض تعيين ثلاثة من المرشحين البارزين ضمن فريقها الجديد.