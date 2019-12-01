سوريا: أمريكا تحاول مجددا التدخل في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة

اعتبرت سوريا أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول جلسات لجنة مناقشة الدستور المنعقدة في جنيف هو محاولة من واشنطن للتدخل مجددا في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة، مؤكدة أن أي آراء من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين - في تصريح لوكالة الأنباء السورية اليوم الأحد - "إن الحكومة السورية تؤكد أن هذا الحوار هو سوري- سوري ولا يحق لأي أحد التدخل فيه أو دعم أي جهة فيه تحت أي ذريعة".

وأضاف أن دور الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص جير بيدرسون ينحصر في تسهيل مناقشات اللجنة وتيسير شؤونها فقط، وبالتالي فإن أي آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها ولا ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه.