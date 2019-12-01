موقع فرنسي يكشف تطور جديد فى قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي الرئاسية

كشف موقع "ميديا بارت" للتحقيقات الاستقصائية الفرنسي، اليوم الأحد، ال أن تيري جوبير أحد معاوني الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تلقى في فبراير2006، مبلغ 440 ألف يورو على حساب سري في جزر الباهاما، وأن مصدر المبلغ هو البنك المركزي الليبي.

وجاء في التحقيق الذي نشره الموقع الفرنسي أن الحساب رقم 188515 الذي فتحه جوبير في 13 أغسطس 2001، في بنك بيكتل في جزر الباهاما تلقى في 8 فبراير 2006 تحويلا بمبلغ 440 ألف يورو من شركة Limited Rossfield والتي تشير كشوف حساباتها إلى أنها ملك للوسيط اللبناني زياد تقي الدين، الذي تردد اسمه في قضية تمويل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافي للحملة الانتخابية لساركوزي، وفي قضية كراتشي الخاصة بتمويل حملة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بلادور الذي تحالف معه ساركوزي، بحسب موقع إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية.

ويعتبر المراقبون أن الوسيط اللبناني زياد تقي الدين، يشكل القناة المركزية لمرور كافة التمويلات الليبية لساركوزي، إذ كشفت ميديا بارت أن Limited Rossfield تلقت تحويلا قيمته 3 ملايين يورو من البنك المركزي الليبي في 31 يناير 2006، وأن السلطات الليبية حولت خلال عام 2006 على حساب هذه الشركة في لبنان، ما يعادل 6 ملايين يورو.

واعتبرت إذاعة "مونت كارلو الدولية" أن هذا التحويل السري سيؤدي لتطورات هامة في قضية التمويلات الليبية لحملة ساركوزي الرئاسية، لأن تيري جوبير كان المعاون السابق لساركوزي في بلدية نويي سور سين، ثم في وزارة الاقتصاد، كما أنه الصديق المقرب لبريس أورتفو الوزير السابق والذراع الأيمن لساركوزي.