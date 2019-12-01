الاتصالات: استحداث خدمة تجديد رخص المركبات والقيادة عبر البريد قريبا

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن «الدولة تعمل على إعادة صياغة دور هيئة البريد المصري لتكون منفذًا رئيسيًا لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار ten»، المذاعة عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن «الدولة بدأت رقمنة بعض الخدمات عبر البريد كسداد فواتير الكهرباء والغاز، سداد فواتير المدارس، سداد أقساط الإسكان الاجتماعي، استخراج شهادة براءة الذمة المعروفة بشهادة المخالفات»، لافتًا إلى «استحداث خدمات أخرى قريبًا من أهمها تجديد رخص المركبات والقيادة بالتعاون الوثيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية».

وأوضح أن «تمتُع البريد المصري بحجم انتشار ضخم بأكثر من 4000 مكتب على مستوى الجمهورية، وحيازته ثقة المواطن المصري لاسيما في المناطق الريفية، عنصران مهمان لتقديم البريد المصري في صياغة جديدة تُقدم من خلالها الخدمات للمواطن».

ولفت إلى استحداث الوزارة طُرقًا حديثة بالبريد كأجهزة تقديم الخدمات على نحو ذاتي، وعمل الوزارة على تقديم الخدمات البريدية من خلال محطات القطارات، محطات البنزين، والمراكز التجارية الرئيسية، مؤكدًا: «سينتشر بشكل أكبر ليصبح أقرب للمواطن المصري وتقديم خدماته».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بالدولة.