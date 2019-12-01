مرت أمس الذكرى الأولى لرحيل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، الذي رحل في 30 نوفمبر 2018 عن عمر ناهز 94 عامًا بعد صراع طويل مع مرض ألزمه الكرسي المتحرك لمدة 7 سنوات.

يعد جورج بوش الأب من أبرز الرؤساء الأمريكيين رغم اقتصار فترة حكمه على ولاية رئاسة واحدة، وذلك لأنه شغل مواقع عديدة في خريطة الإدارة الأمريكية، وكان شاهدًا على جزء هام من التاريخ الأمريكي بداية من كونه أحد الجنود الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية إلى شهادته على انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي من خلال منصبه كنائب للرئيس رونالد ريجان.

ومع الذكرى الأولى لرحيله نستعرض أبرز مواقف الرئيس بوش تجاه قضايا الشرق الأوسط.

1- مواجهة أولى ضد طموحات صدام حسين

فترة حكم بوش شهدت عددًا من التطورات والأحداث على ساحة الشرق الأوسط، أبرزها غزو قوات صدام حسين للكويت في أغسطس 1991، وعبر بوش عن موقفه الرافض لهذا الغزو في مذكراته "القدر والسلطة" فقال: "هذا الوضع لن يستمر.. هذا الوضع لن يستمر.. هذا عدوان ضد الكويت".

تبني بوش عملية تحرير الكويت من خلال العملية العسكرية التي أطلق عليها عاصفة الصحراء، والتي تمت من خلال قوات التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة وشاركت فيه عدد من قوات الدول العربية مثل مصر والسعودية.

استكمل بوش مواجهته ضد صدام حسين، واعتبر أن استمرار صدام في السلطة أمر تسبب في شعوره بالاكتئاب.

2- استعان بإيران ضد صدام ثم حذرهم من تكوين ميليشيات بالعراق

منذ أن كان نائبًا للرئيس رونالد ريجان، كانت من ضمن مهامه هي إدارة العلاقات مع إيران بعد الثورة الإسلامية وسقوط الشاه في 1979، فقد ساعدت الولايات المتحدة القوات الايرانية في حربها ضد نظام صدام حسين في الحرب الايرانية العراقية التي بدأت مع مطلع الثمانينات، والتقى جورج بوش الأب برئيس الوزراء الإيراني حينها أبو الحسن بني صدر في العاصمة الفرنسية باريس، للاتفاق على صفقة بيع الأسلحة، ولكن مع بدء ولايته الرئاسية حذر بوش من تنامي نفوذ الميلشيات الشيعية الايرانية بالعراق.

3- اشترط على إسرائيل عدم استخدام القروض الأمريكية في بناء المستوطنات

وفقا لشهادة السفير عبدالرؤوف الريدي، سفير مصر في واشنطن أثناء فترة حكم بوش الأب، فإن الرئيس الأمريكي الراحل كانت له مواقف قوية في معارضة الاستيطان الإسرائيلي وإصراره على أن ضمانات القروض لعشرة مليارات دولار التي ستمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل ألا تستخدم في إقامة مستوطنات أو مبان استيطانية بالأراضى الفلسطينية المحتلة، وعندما تصدى له اللوبى الإسرائيلي وحشد كل أنصاره فهبطوا على التل (أي الكونجرس) فأعلن للملأ أنه يقف اليوم وحيدًا فى البيت الأبيض فى مواجهة هذا الحشد الهابط على التل، فاتهمه اللوبي بأن ما قاله معاداة للسامية فلم يأبه، ويعتقد الريدي أن ذلك ساهم في إخفاقه فى الحصول على فترة رئاسية ثانية.

4- مواقف متوازنة مع مصر ودعم ترشح بطرس غالي لأمانة الأمم المتحدة

ارتبط جورج بوش الأب بعلاقات طيبة مع مصر طوال ثماني سنوات نصفهم كنائب للرئيس ريجان والنصف الاخر وهو حاكم للبيت الأبيض، فقد قام بزيارات عديدة لمصر التقى خلالها بالرئيس الأسبق حسني مبارك وكان ملفي القضية الفلسطينية وأمن الخليج هما المتصدران دائما للمناقشات.