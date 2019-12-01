مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان اليوم، بأن 86 مستوطنًا و20 موظفًا من حكومة الاحتلال و32 طالبًا يهوديًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

وكان مستوطنون قد قاموا ليلة أمس باقتحام مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى من الجهة الشرقية.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت مقبرة باب الرحمة في وقت متأخر من الليل، تزامنا مع قيام عشرات المقدسيين بأعمال تنظيف تطوعية داخلها.

يذكر أنه في الـ26 من سبتمبر المنصرم، انهار جزء من الجدار الجنوبي لمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأسوار الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، جراء حفريات الاحتلال.

وكثفت سلطات الاحتلال منذ عام 2017 استهداف المقبرة، في إطار ما تسميه مشروع تطوير (البلدة القديمة بالقدس)، الهادف لإقامة تلفريك فوق أرض المقبرة.