المصري يقهر بطل موريتانيا في ماراثون كروي بالكونفيدرالية

خطف المصري البورسعيدي فوزا مثيرا أمام إف سي نواذيبو الموريتاني بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على الملعب الرئيسي لنواديبو ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية.

وسجل أوستون أموتو الهدف الأول للمصري في الدقيقة 20، وعادل بوباكار باجيلي النتيجة لنواذيبو في الدقيقة 46، وأحرز ياسين الوالي الهدف الثاني للفريق الموريتاني في الدقيقة 55، قبل أن يعادل يسجل أموتو الهدف الثاني له في المباراة والثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 63، وقبل نهاية المباراة استطاع كريم العراقي أن يسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز، حقق المصري أول 3 نقاط له في المجموعة، ليحتل المركز الثاني بنفس رصيد بيراميدز الذي نجح في التغلب على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما يتواجد إف سي نواذيبو في المركز الثالث بدون أية نقاط.