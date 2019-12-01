بدء صرف المقررات التموينية للمواطنين بالأسعار المخفضة في مطروح

قال المهندس سيد أبو اليزيد، مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض بعض السلع التموينية للمواطنين على البطاقات، وذلك اعتبارًا من، اليوم الأحد، حيث بدأ الموطنين في صرف مقرراتهم التموينية من جميع منافذ البيع بالاسعار الجديدة.

وأوضح «أبو اليزيد» أنه تم صرف كيلو السكر بسعر بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وعبوة زيت طعام خليط بـ 17 جنيهًا بدلا من 19 جنيهًا و كيلو الأرز 8 جنيهات بدلًا من 9 جنيهات.

وأكد علي توافر جميع السلع التموينية، وكذلك السلع الحرة الخاصة بصرف نقاط الخبز، حيث تبين جودة السلع المعروضة و خلال هذا المرور استمع لآراء و شكاوي المواطنين الموجودين بالمكان.

وتم فتح جميع مكاتب التموين أمام المواطنين لتقديم التظلمات الخاصة بهم عن البطاقات التموينية إلى يوم 15 من الشهر الجاري لإتاحة المزيد للوقت أمام المواطنين في تقديم هذه التظلمات، بناءاً علي قرار الوزير.