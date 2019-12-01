السودان يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية

أشادت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، بالعلاقات مع كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية تتطلع لترقية وتعزيز العلاقات بين السودان وكوريا.

وتسلّمت عبدالله، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد لي يانج جيونق، سفيرا معتمدا لجمهورية كوريا الجنوبية لدى السودان.

وأعربت عن الشكر لكوريا الجنوبية على توفير الفرص التدريبية لتأهيل وتمكين المرأة السودانية، مؤكدة أن وزارة الخارجية على أتم الاستعداد لتسهيل مهام السفير الجديد خلال فترة عمله في السودان.

من جانبه، عبر السفير الكوري الجنوبي، عن سعادته باختياره سفيرا لبلاده لدى السودان، لافتا إلى أنه سيعمل جاهدا على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال إنهم يعتزمون فتح سبل التعاون بين البلدين في عدة مجالات، ومن بينها تقديم 30 فرصة تدريبية للموظفات اللاتي يعملن في القطاع الحكومي، ولاحقا تقديم فرص تدريبية لنساء أخريات وتدريبهن في مختلف الأصعدة بهدف المساعدة في تمكين المرأة السودانية التي كان لها دور كبير في السودان، وفي التغيير الإيجابي في السودان الذي أبهر دول العالم.