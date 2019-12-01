مصرع 6 أشخاص في حادث سير شرقي نيبال







أعلنت الشرطة في نيبال اليوم الأحد، مصرع ستة أشخاص إثر اصطدام سيارة إسعاف بشاحنة شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الشرطة في نيبال قولها إن التصادم وقع ليل أمس السبت، بالقرب من بلدة "هاريبور" التي تبعد حوالي 353 كيلومترًا غرب العاصمة كاتماندو.

من جانبه، أرجع ضابط بالشرطة النيبالية السبب وراء الحادث إلى السرعة الزائدة وقلة الرؤية على الطرق السريعة بسبب الضباب.

يُشار إلى أن حوادث السير أمر شائع في نيبال، ويعزى ذلك إلى قدم المركبات ورداءة الطرق ورعونة السائقين وسوء صيانة الطرق السريعة، حيث لقي 550 شخصًا على الأقل مصرعهم في حوادث سير منذ منتصف يوليو الماضي؛ بحسب الشرطة.