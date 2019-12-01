كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد ،عن ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية من القطن خلال الربع الرابع من الموسم الزراعي 2018-2019 ليبلغ 190.4 ألف قنطار متري مقابل 86.2 ألف قنطار متري خلال الربع المناظر من الموسم الزراعي السابق عليه بنسبة زيادة بلغت 120.9%.

وأوضح الإحصاء - في النشرة الربع سنوية للقطن ، الربع الرابع (يونيو/ أغسطس) للموسم الزراعي 2018-2019 - أن الهند أكثر الدول استيراداً للقطن المصري لتبلغ الكمية المصدرة إليها 135.2 ألف قنطار متري بنسبة 71.0 ٪ من إجمالي الكمية المصدرة خلال الفترة المذكورة.

وأشار إلى أن إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغ خلال الربع الرابع من الموسم الزراعي 2018/2019 نحو 36.3 ألف قنطار متري مقابل 28.8 ألف قنطار متري خلال الفترة المناظرة من الموسم السابق عليه بنسبة زيادة 26.3٪ وذلك نتيجة زيادة إنتاج محصول القطن.

وبين (الإحصاء) أن الاستهلاك تركز خلال هذه الفترة في مجموعة الأصناف طويل ووسـط التيلة ليبلغ المسـتهلك منها 33.4 ألف قنطار متري بنسبة 92.0% من إجمالي القطن المحلي المستهلك.