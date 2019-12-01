ليونجبرج : رأيت العديد من الأشياء الإيجابية في أرسنال رغم التعادل مع نوريتش

قال فريدي ليونجبرج المدير الفني المؤقت لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن بإمكانه رؤية إيجابيات من فريقه بعدما تمكن من قلب تأخره أمام نوريتش سيتي إلى تعادل 2/2 اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول لقاء يقود فيه الفريق.

وكان ليونجبرج تولى تدريب الفريق يوم الجمعة الماضي خلفا لأوناي إمري الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وقال ليونجبرج عقب المباراة :" أريد أن يحقق هذا النادي نتائج جيدة، الفوز فقط هو ما يتم احتسابه ، أردت الفوز بالمباراة لذلك أنا حزين ولكنني رأيت أيضا بعض الأشياء الإيجابية".

وأضاف :" نحن بحاجة للعمل على التحول السريع، هيمنا على مجريات اللقاء ولكنهم تقدموا علينا مبكرا".

وتابع :" في البداية، رأيت الكثير من الأشياء التي تدربنا عليها، ولكننا بحاجة لتسجيل الأهداف وأن نتقدم".

من جانبه قال دانيل فاركي مدرب نوريتش عن فريقه :" قدمنا أداء عظيما- قدمنا ما أردناه. أنا حزين بعض الشيء- كان ينبغي أن نحصد نقاط المباراة كاملة. فشلنا في هذا نوعا ما بسبب وجود حارس من طراز مثل بيرند لينو. ولكن الحصول على أربع نقاط من مباراتين شيء جيد".