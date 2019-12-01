جونسون يتعهد بتشديد عقوبات السجن بحق المدانين بالإرهاب

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إنه سيشدد العقوبات الصادرة بحق المدانين بالجرائم العنيفة والإرهاب مثل منفذ هجوم جسر لندن الذى قتل شخصين يوم الجمعة، وذلك إذا فاز فى الانتخابات العامة التى تجرى الشهر الحالى.

وأضاف زعيم المحافظين لبرنامج (أندرو مار) الذى تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سي)، اليوم: «سنطرح عقوبات أشد على المجرمين الخطرين فى اتهامات جنسية وعنيفة وعلى الإرهابيين».

وأضاف جونسون: «أشعر بأسف بالغ لحقيقة أن هذا الرجل كان طليقا.. أعتقد أن الأمر بغيض للغاية وسنتخذ إجراءات حياله»، وفقا لوكالة «رويترز».

وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابى الاعتداء الذى نفذه البريطانى عثمان خان (28 عاما). وقد حُكم عليه عام 2012 بارتكاب جرائم إرهابية وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط بعد ست سنوات.

وصرح جونسون فى خضم حملة انتخابية للانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة فى 12 ديسمبر، أن «هذا النظام يجب أن ينتهى ــ أكرر، هذا الأمر يجب أن يتوقف».

وأضاف الزعيم المحافظ، وفق تصريحات نقلتها الصحافة البريطانية: «فيما يخص كل الجرائم الإرهابية والمتطرفة، يجب تنفيذ فعليا العقوبة التى يفرضها القاضى: على هؤلاء المجرمين أن ينفذوا كل يوم من عقوبتهم من دون استثناء».

فى غضون ذلك، قال جونسون: «إذا كنتم مدانون بتهمة ارتكاب جرم إرهابى خطير، يجب أن يكون هناك عقوبة إجبارية لا تقل عن 14 عاما، وبعضهم لا يجب أن يخرجوا (من السجن) إطلاقا».

واعتبر جونسون أن «هذه التغييرات البسيطة، وهى نفس ما كنت أقوله منذ أن أصبحت رئيسا للوزراء، كانت يمكن أن تسمح بتجنب هذا الاعتداء».

وحُكم على عثمان خان بالسجن لمدة غير محددة عام 2012، مع ثمانى سنوات كحد أدنى. وأصبحت عقوبته السجن 16 عاما فى الاستئناف عام 2013 لانتمائه إلى مجموعة أرادت تفجير أهداف بينها بورصة لندن وإقامة مخيم تدريب إرهابى فى باكستان.

والجمعة بدأ هجومه فى مركز فيشمونجرز حيث كان يشارك فى محاضرة لتأهيل السجناء نظمتها جامعة كامبريدج فى مبنى يقع على مسافة قريبة جدا من جسر لندن فى وسط العاصمة البريطانية حيث أدى اعتداء آخر تبناه تنظيم «داعش» عام 2017 إلى مقتل 8 أشخاص.