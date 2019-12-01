المصرية للمطارات: لا نسمح بواحد في المليون وجود عطب بالطائرة قبل الإقلاع

قال اللواء وائل النشار، رئيس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن تأخر رحلة رقم (Q555) التابعة لشركة العربية والمتجهة لدولة الكويت من مطار برج العرب، يرجع إلى وجود عطب فني بالطائرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن قائد الطائرة قرر إلغاء الرحلة لسلامة الطيران المدني والركاب، واستدعاء الشركة المسؤولة عن الرحلة طائرة أخرى من شرم الشيخ للإقلاع بالركاب في تمام العاشرة مساء، معقبًا: «لا نسمح بواحد في المليون وجود أي عطب في الطائرة قبل الإقلاع، سلامة الراكب أولًا».

وأوضح أن «راحة الركاب المهمة الأولى للمطار، حيث قُدمت وجبات للمسافرين بساحة الانتظار في صالة السفر، الساعة السادسة، وتقديم وجبة أخرى حاليًا لراحة الأفراد»، مؤكدًا عدم وجود مشاكل تتعلق بالسفر أو الحقائب الخاصة بالمسافرين.

ولفت إلى أنه «في حالة حدوث تأخير أو إلغاء للرحلة خلال العشر ساعات الأولى يتم تقديم وجبات، وإذا تجاوز الأمر العشر ساعات تحجز الشركة المسؤولة عن الرحلة فنادق على حسابها للمسافرين لحين قدوم الطائرة في اليوم التالي».