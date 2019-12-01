طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية







ذكر موقع إلكتروني لتتبع حركة الطيران المدني في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن طائرة استطلاع أمريكية حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية أمس السبت، في مؤشر واضح على تعزيز عمليات المراقبة لكوريا الشمالية في أعقاب إجرائها اختبار قاذفة صواريخ متعددة.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم، إنه تم رصد الطائرة "يو-2 إس" التابعة لسلاح الجو الأمريكي وهي تحلق على ارتفاع حوالي 15240 مترا فوق العاصمة سول وإقليم "جوانجون" شمال البلاد وإقليم تشونجتشيونج وسط البلاد أمس، حسب موقع "إيركرافت سبوتس".

ومن المعتاد أن تقوم الطائرة "دراجون ليدي" بمهمة مراقبة فوق مناطق تحيط بالحدود الكورية المحصنة بشكل كبير بهدف مراقبة الأنشطة العسكرية لخط المواجهة لكوريا الشمالية.

وقبل اختبار ما تصفه كوريا الشمالية بقاذفة صواريخ متعددة يوم الخميس الماضي، أطلق الجيش الأمريكي العديد من طائرات الاستطلاع فوق شبه الجزيرة.

وجاءت جهود المراقبة من قبل الولايات المتحدة فيما صعدت بيونج يانج التوترات من خلال إجراء تدريبات مدفعية ساحلية وغيرها من الأنشطة العسكرية قبل الموعد النهائي الذي ينتهي في نهاية العام، الذي حددته لواشنطن لإظهار المرونة في المفاوضات النووية.

وحققت المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج تقدما ضئيلا، حيث إن الجانبين مازالا بعيدان عن بعضهما البعض فيما يتعلق بخطوات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وما يتعين تقديمه في المقابل.

وكان الجانبان قد أجريا آخر مفاوضات على مستوى مجموعات العمل في السويد في أكتوبر الماضي.