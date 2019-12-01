نصف البريطانيين هواة في جمع الأشياء العشوائية







كشفت دراسة حديثة، أن نصف البريطانيين يفخرون بأنهم من هواة جمع الأشياء المختلفة بداية من العملة وقطع مغناطيس المبرد وحتى الأشياء التي يحتفظون بها من الفنادق أثناء قضاء العطلات.

وتضمنت قائمة هذه الأشياء العشوائية الشموع والأقلام والطوابع وغيرها. كما تضم القائمة الكتب الكوميدية وشرائط الكاسيت، وقال أحد أفراد عينة الدراسة إنه يجمع القواقع.

ومن بين 2000 شخص بالغ هم عينة الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة (ديلي ستار)، جمعت نسبة 83% منهم أشياء مختلفة أثناء مراحل حياتها، وأكدت نسبة 57% أنها مستمرة في هذا الأمر حتى الآن.

وأوضحت الدراسة أنه يتم إنفاق 1232 جنيها إسترلينيا على كل مجموعة على مدار السنوات، بينما تبلغ قيمة كل مجموعة في المتوسط 1502 جنيه إسترليني.