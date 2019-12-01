شركة فرنسية تقدم خدمة «مصروف جيب» رقمي للأطفال

تأسست في فرنسا شركة جديدة باسم "بيكس باي" تستهدف تحويل مصروف الجيب النقدي الذي يعطيه الآباء لأطفالهم إلى مصرف جيب رقمي، حيث تتيح الشركة لأي طفل يزيد عمره عن 10 سنوات إنشاء "حساب بيكس باي" والحصول على بطاقة اقتراض وإدارة مصروف جيبه عبر الأجهزة الذكية.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الأطفال وآباءهم يقومون بتنزيل تطبيق بيكس باي على أجهزتهم حتى يمكن للآباء تحويل مصروف الجيب إلى حساب أطفالهم رقميا.

ووفقا للخدمة الجديدة، فإنه بعد أيام قليلة من إنشاء حساب بيكس باي للطفل، يمكن له الحصول على بطاقة دفع إلكتروني تتقدم نفس الخدمات التي توفرها بطاقات البنوك، إلى جانب إمكانية إنشاء كلمة مرور خاصة بها وتلقي إخطارات بكل التعاملات التي تتم على الحساب. كما يمكن استخدام البطاقة في الدفع عبر الإنترنت، أو السحب من ماكينات الصراف الآلي.

كما تتيح الخدمة الجديدة للطفل ادخار مصروفه لعدة أشهر حتى يتمكن من شراء أي سلعة غالية الثمن يريدها. كما يمكن للآباء تقديم فائدة على المبالغ الموجودة في حساب الأطفال حتى يعلموهم الادخار.

كما يتيح تطبيق بيكس باي للآباء تحديد مبلغ معين يتم تحويله أسبوعيا أو شهريا من حسابهم إلى حساب الأطفال أو إرسال مبلغ لمرة واحدة للطفل.

وتحصل الشركة الفرنسية على رسم شهري قدره 2.99 يورو عن كل بطاقة في حين يتم سداد المشتريات والسحب من الإنترنت في دول منطقة اليورو بدون رسوم. لكن يتم فرض رسم نسبته 2% على أي تعاملات تتم بعملة غير اليورو وتحصيل 2 يورو عند السحب من ماكينة الصراف الآلي خارج منطقة اليورو.