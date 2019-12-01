 العراق: ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة واعتقال داعشي في نينوي - بوابة الشروق
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العراق: ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة واعتقال داعشي في نينوي

علم العراق
علم العراق
أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 3:18 م | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 3:18 م

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة، واعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بداخله في محافظة نينوي.

وقالت الداخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز": "إن قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضبطت معملًا لتصنيع العبوات المتفجرة، وهو تابع لعصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى".

وأضافت أن المعمل يحتوي على مواد ومعدات وختومات تابعة ل‍داعش، لافتا إلى إلقاء القوة المنفذة للعملية، القبض على عنصر من داعش كان موجودًا داخل المعمل.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى.


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