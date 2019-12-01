 مقتل 14 شخصا في اشتباكات بين تجار مخدرات وقوات الأمن بالمكسيك - بوابة الشروق
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مقتل 14 شخصا في اشتباكات بين تجار مخدرات وقوات الأمن بالمكسيك

أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 11:31 ص | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 11:31 ص

لقى 14 شخصا مصرعهم بينهم أربعة من رجال الشرطة جراء اشتباكات بين الأمن المكسيكي وتجار مخدرات في ولاية كواهويلا شمالي المكسيك.

وقال حاكم الولاية ميجيل ريكيلمي، إن 4 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب 6 آخرون، وتم القضاء على 10 من أفراد عصابة المخدرات خلال الاشتباكات.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، عن شهود عيان قولهم "إن العناصر الإجرامية وصلت إلى إحدى البلدات بولاية كواهويلا في 7 مركبات وفتحت النار على الجهات الحكومية".

وأشارت القناة الإخبارية إلى تدمير جزء من المركبات المدرعة التي كانت العناصر الإجرامية تستقلها.

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