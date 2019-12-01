«مصر الخير» تدرب 150 طبيبا بالتعاون مع «الصحة» وإحدى شركات الأدوية

الدورة تهدف لرفع كفاءة الأطباء البشريين للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية و عوامل الخطورة المسببة لها و أثرها على الصحة العامة





اختتم قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير جلسات علمية نظمها لتدريب الأطباء بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية في الفترة من 25- 27 نوفمبر بالتعاون مع قطاع أبجون – التابع لإحدى شركات الادوية وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار حملة 100 مليون صحة التي أطلقتها الحكومة على مدار العام الحالي وحققت نجاحا من حيث نسبة الحضور و التفاعل و آراء المتدربين في المحتوى العلمي والمحاضرين الذين أشادوا بهم، خصوصًا أنه تم إضافة موضوعات هامة للدورة شملت طب المسنين ومهارات التواصل للأطباء للاهتمام بمعيار الجودة عند تقديم الخدمة الطبية.

وتهدف تلك الجلسات العلمية لرفع كفاءة الأطباء البشريين العاملين بالمنشآت الطبية الحكومية، وتشجيعهم إيمانا بدورهم الفعال في الحفاظ على الصحة العامة للمرضى بالقرى والنجوع بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال إيمان مؤسسة مصر الخير التنموية في العمل على تأهيل وتدريب كافة الكوادر العلمية وللمساهمة بشكل فعال وجاد في تحقيق أهداف مصر التنموية 2030.

وقالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن قطاع الصحة بالمؤسسة قطاع رائد قدم أكثر من 6 ملايين خدمة صحية للمستحقين خلال السنوات العشر الماضية، في مجالات الوقاية حيث أن مؤسسة مصر الخير داعم رئيسي لملف الدم في مصر، ومجال العلاج ودعم الكيانات الطبية التي تتيح خدماتها للفئات المستهدفة.

وفي إطار تعاون مصر الخير مع إحدى شركات الأدوية أكدت الجوهري أنه قد تلاقت الرؤى بين الطرفين في مجال رفع كفاءة الأطباء للاهتمام بجودة الخدمة الطبية، و ذلك من خلال برنامج تدريبي يتضمن موضوعات خاصة بالأمراض غير السارية وكيفية متابعتها و التعامل معها. بالإضافة إلى ما قامت به أكاديمية رواد التابعة لمؤسسة مصر الخير حيث دربت الحضور على مهارات التواصل مع المرضي باعتبارها عامل مهم جدا لتصحيح المفاهيم وخلق علاقة مهنية وإنسانية من شأنها المساعدة في تماثل المرضي للشفاء العاجل.

وأشارت رئيس قطاع الصحة إلى أهمية الحرص على التدريب المستمر للأطباء خصوصا في مجال الأمراض غير السارية الذي يلعب فيها الكشف المبكر والمتابعة المستمرة للمرضى دورا كبيرا في تقليل المشاكل الصحية لدى المصابين بها مثل مرضى الضغط والسكر الذين ركزت الندوات العلمية عليهم وكيفية الحد من أية مضاعفات محتملة في المستقبل.