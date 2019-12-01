رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر الطبي السنوي الـ26

افتتح رئيس جامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر السنوي السادس والعشرين لكلية الطب بشبين الكوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، خلال كلمته، مكانة كلية الطب بالجامعة والتي تم تجديد اعتمادها، وما تشهده من تطورات وتوسعات لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة فعالة لتحقيق الجودة في المستشفيات الجامعية وتطويرها لتقديم أفضل خدمة علاجية وطبية للمواطنين، معربا عن أمنيته بنجاح المؤتمر والوصول إلى أفضل توصيات تساهم بفعالية في تطوير القطاع الطبي والعلاجي.

من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا إن استمرار تنظيم الكلية للمؤتمر على مدى 26 عاما متتالية يؤكد نجاحه ومساهماته الفعالة لخدمة الطب.. لافتا إلى أن مشاركة الطلاب في فعاليات المؤتمر بأبحاثهم الطبية المختلفة يجسد حرص الكلية علي مشاركة الطلاب في الأنشطة العلمية والمؤتمرات المحلية والدولية وتشجيعهم علي عمل الأبحاث الطلابية.

بدوره، أوضح الدكتور محمود قورة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر الذي يشارك فيه جميع أقسام الكلية يناقش علي مدار 3 أيام من خلال 20 جلسة علمية، و5 ورش عمل الجديد في النظريات الطبية الحديثة وأحدث وسائل التشخيص، والعلاج في التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الجديد في علاج السكر والغدد الصماء.

وأشار إلى أن المؤتمر استعرض من خلال جلستين علميتين أبحاثا طلابية لتدريب الطلاب علي البحث العلمي، وسيتم اختيار أفضل الأبحاث الطلابية وتكريم الفائزين، مؤكدا أن الجميع يعمل وفق منظومة متكاملة لتحقيق أفضل خدمة علاجية وبحثية.