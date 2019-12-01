نصف الشركات اليابانية العاملة في الخارج تتوقع تسجيل خسائر

كشف مسح أجراه بنك التعاون الدولي الياباني، النقاب عن أن نحو نصف الشركات اليابانية العاملة في الخارج تتوقع تسجيل تراجع العائدات في السنة المالية بسبب النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ الاقتصادي الياباني.

وارتفعت نسبة هذه الشركات التي تتوقع تسجيل خسائر في العائدات إلى 45.2%، مقارنة بـ33.9% في المسح السابق الذي أجرى في السنة المالية 2018، مما يظهر أن المزيد من الشركات اليابانية تشعر بالقلق تجاه النزاع التجاري الحالي بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن خلال التصنيف حسب نشاط الشركة، تصدرت شركات المعادن غير الحديدية قائمة الشركات التي أعربت عن قلقها بشأن تراجع العائدات في أحدث مسح بنسبة 69.2% تليها شركات إنتاج السيارات بنسبة 54.4%، ثم شركات إنتاج المعدات بنسبة 51.7%.