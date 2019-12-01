رئيس الوزراء البريطاني يعلن عن خطط لمراجعة السياسات الأمنية والدفاعية والخارجية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن خطط لمراجعة السياسات الأمنية والدفاعية والخارجية في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم الارهابي الذي وقع أمس الأول الجمعة، وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت تصريحات جونسون قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لندن غدا الاثنين.

وكان شاب "27 عاما"، عرفته السلطات باسم عثمان خان، طعن شخصين حتى الموت بالقرب من جسر لندن أمس الأول الجمعة قبل أن تطلق الشرطة عليه النار فترديه قتيلا. وكان قد أدين في السابق بجرائم على صلة بالإرهاب.

وقالت بلومبرج إن الهجوم الارهابي عرقل الحملة الانتخابية المستمرة من أجل الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر الماضي، ويمكن أن تؤثر على النتائج النهائية للتصويت حيث إن الناخبين قد يصبوا تركيزهم على القضايا الأمنية بدلا من قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، قد قال إنه لا يتعين بالضرورة أن يقضي الإرهابيون المدانون مدة عقوبتهم كاملة في السجن.

جاءت تعليقاته بعد الهجوم الذي نفذه الارهابي الذي تم إطلاق سراحه مبكرا من السجن.

وخرج خان من السجن في ديسمبر 2018، ما أثار جدلا حادا بشأن الإفراج المبكر.

وتتناقض التعليقات مع موقف جونسون الذي تعهد أمس السبت بأن حكومة المحافظين ستضمن أن الإرهابيين المدانين لن يكونوا مؤهلين للإفراج المبكر.