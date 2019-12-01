نائب جمهوري كبير يطالب بمثول آدم شيف للشهادة في تحقيق بالتقصير بحق ترامب

قال نائب جمهوري بارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي إن الديمقراطي رئيس لجنة المخابرات بالمجلس آدم شيف "يجب أن يكون أول شخص يدلي بشهادته" حيث يتجه تحقيق بالتقصير بحق الرئيس دونالد ترامب لدخول مرحلته التالية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن النائب دوج كولينز عن ولاية جورجيا قد أدلى بتصريحاته في برنامج "فوكس نيوز صنداي".

وكان كولينز واحدا من العديد من أعضاء اللجنة القضائية المقرر أن يظهروا في برامج حوارية سياسية، حيث تستعد اللجنة لبدء أولى جلسات الاستماع العلنية لها في التحقيق الخاص بالتقصير يوم الأربعاء المقبل.

وقبل أسبوع، رفض شيف الاقتراح بأن يدلي بشهادته باعتبار ذلك مؤشرا على أن الجمهوريين "قداتخذوا قرارا بعدم أخذ عملية التحقيق على محمل الجد".

من المقرر حتى الآن أن تشمل جلسة الاستماع يوم الأربعاء عدد من الشهود من الخبراء لم يتم الكشف عن هوياتهم على أساس تاريخي ودستوري لإجراءات التحقيق في التقصير، وما إذا كانت تصرفات ترامب المزعومة تستدعي المضي قدما في تطبيق مواد محتملة من التحقيق الخاص بالتقصير .

ودعا كولينز إلى وجود مجموعة أكبر من الشهود في جلسة الاستماع الأولى.