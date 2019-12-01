بلومبرج: ارتفاع قيمة المؤشر الصناعي لمديري المشتريات بالصين يشير إلى تباطؤ وتيرة التدهور الاقتصادي

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت أن الارتفاع المفاجىء الذى سجله مؤشر مديرى المشتريات المجمع للصناعات التحويلية في الصين خلال شهر نوفمبر الجارى والذى بلغت قيمته 7ر53 نقطة يشير إلى بطء وتيرة التدهور الاقتصادى والتخفيف من حدته، ولكنه لايعنى انتهاء الانكماش في مستوى الأداء الاقتصادى الصينى.

وأوضحت الوكالة فى تقرير لها أن مؤشر مديرى المشتريات المجمع لقطاع الصناعات التحويلية فى الصين، والذى كان قد سجل في شهر أكتوبر 3ر49 نقطة، قفز إلى منطقة توسع اقتصادى بعد ستة أشهر من الانكماش وأن عوامل موسمية وتحسنا في الطلب أدت إلى نمو في قطاع انتاج المكونات الصناعية .

وأشارت بلومبرج إلى أنه من المهم التأكيد على أن الضغوط الانكماشية الكبيرة على الاقتصاد الصينى مازالت قائمة، وأنه من قبيل قلة الحكمة التعويل كثيرا على بيانات شهر واحد وتفسيرها بصورة تفوق الحد.

وأكدت الوكالة على أن الاقتصاد الصينى مازال يتأهب لمواجهة ضغوط خارجية وداخلية في الأشهر المقبلة وأن التوقعات الخاصة بآداء الاقتصاد الصينى تعتمد على إمكانية إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجارى الصينى مع الولايات المتحدة ، وفى حالة تحقيق ذلك ، فإن الأمر سيعتمد أيضا على محتوى الاتفاق.

وكانت تقارير صحفية صينية رسمية قد ذكرت يوم الاثنين، الماضى أن الصين والولايات المتحدة اقتربتا للغاية من إبرام تفاهمات المرحلة الأولى من الاتفاق التجارى .