مقتل طفلين في ولاية أريزونا بسبب طقس عاصف يضرب الولايات المتحدة

عثر على طفلين ميتين ولا يزال ثالث في عداد المفقودين في ولاية أريزونا الأمريكية يوم السبت بعد أن انجرفت سيارة كانوا يستقلونها في مجرى مائي .

ونجمت الفيضانات عن عاصفة شتوية قوية تتحرك عبر الولايات المتحدة.

وقال مكتب شريف مقاطعة جيلا في بيان عبر فيسبوك إنه تم الإبلاغ عن اختفاء الأطفال يوم الجمعة بعد أن علقت سيارة في مجرى تونتو كريك المائي، إلى الشمال الشرقي من فينيكس.

وأنقذ أول المستجيبين للبلاغ شخصين بالغين وأربعة أطفال باستخدام مروحيات من جزيرة وضفة المجرى المائي.

وقالت السلطات إنه تم انتشال جثتي طفلين يوم السبت بينما لا يزال البحث مستمرا عن الطفل الثالث.

وتعرضت أجزاء من الولايات المتحدة للأمطار الغزيرة والثلوج والرياح العاتية مع تحرك العواصف ببطء نحو الشرق.

ومن المحتمل أن يعطل الطقس الشتوي السفر يوم الأحد، والذي قد يكون أكثر أيام النقل الجوي ازدحامًا في البلاد، وفقًا لتقديرات مجموعة صناعة الطيران الأمريكية.

ويمكن أن يواجه المسافرون العائدون إلى منازلهم بعد عيد الشكر تأخيرا في الرحلات والطرق الزلقة "غير الأمنة"، وفقًا لخدمات الطقس الأمريكية.

وقالت خدمات الطقس "نتوقع تساقط الثلوج على نطاق واسع، وطقس شديد البرودة، ورياح قوية من منطقة أعالي الغرب الأوسط إلى الشمال الشرقي".

وأضافت الخدمة أنه من المتوقع أن تتسبب عاصفة جديدة في سقوط عدة أقدام من الثلوج الجبلية والأمطار فضلا عن جلب رياح قوية إلى كاليفورنيا طوال عطلة نهاية الأسبوع.