برلماني يطالب وزير الآثار بإجراء أعمال ترميم الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملوي

طالب النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، وزير الآثار خالد العناني، اليوم الأحد، بالعمل علي إجراء أعمال الترميم اللازمة للكنيسة الأثرية داخل دير أبو فانا الأثري بمدينة ملوى وذلك بعد أن تهدمت أجزاء منها اليوم الأحد بعد صلاة القداس الإلهي.

جاء ذلك، في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أن مدينة ملوي شهدت حادث سقوط لأجزاء من سور الكنيسة الأثرية داخل دير أبو فانا الأثري، مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة عدد آخر.

وأكد أن أجهزة الدولة التنفيذية والشعبية كانت حاضرة ووفرت كل الإمكانيات المتاحة بشأن نقل المصابين لأقرب المستشفيات، وعلى استعداد تام لتقديم كافة المساعدات المطلوبة من أجل الأهالي بملوي بالتنسيق مع المطرانية، متقدما بخالص العزاء لأهالي الضحايا بالحادث.

ولفت عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إلى ضرورة أن تتولى وزارة الآثار وفق خطة محددة أعمال الترميم للكنيسة بالكامل، ورفع كفاءتها حرصا على حياة أخوانا الأٌقباط أبان أداء صلواتهم بها.

وأكد أنه من الضروري أيضا أن تكون لدى وزارة الآثار خطة شاملة علي مستوي الجمهورية بشأن الكنائس التي تصنف كمباني أثرية من أجل النهوض بها، ورفع كفاءتها بشكل مستمر وعلى فترات زمنية قريبة.

وأشار إلى أن حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا انهار، ما أسفر عن مصرع "توماس شنودة عياد، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط، وسيدة في العقد الخامس من العمر، وعدد آخر من الإصابات.