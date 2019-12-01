التموين: جهودنا لا تقتصر على تقليل الأسعار وإنما وصول السلع إلى مستحقيها

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن نسبة تخفيض الوزارة لأسعار أربعة سلع تموينية، منتصف نوفمبر الجاري، تمثل من 10% لـ 12% من إجمالي السلع الأساسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الخفض يتيح للمواطن مستحق الدعم التمتع بأكبر قدر ممكن من التنوع، متابعًا: «بدلًا من شرائه عشر وحدات بقيمة خمسين جنيهًا، يستطيع الآن شراء 12 وحدة بنفس الرقم، بغض النظر عن الوحدة».

وأكد تركيز الوزارة جهودها على موضوع الأسعار وضبط الأسواق، عبر تداول الأسعار في الأمكان المختلفة على مستوى الجمهورية، والوصول بالسلع الأساسية لكافة القرى والنجوع، من خلال المنافذ المتنقلة التي تصل إلى المستهلك، مردفًا: «لا تقتصر جهودنا على تقليل الأسعار، وإنما وصول السلع إلى مستحقيها بكافة ربوع مصر».

وأوضح أن الوزارة تتبع الإجراءات اللازمة لعرض السلع بأسعارها المقررة، بإلزام كافة المنافذ وضع أسعار السلع على الأرفف أو السلع ذاتها، فضلًا عن متابعات مفتشي التموين ومباحث التموين، بجانب بلاغات المواطنين لجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن الوزارة تضمن خلال هذه المنظومة ألا يكون هناك اختلافات بالأسعار من منفذ لآخر.

ولفت إلى «حرص الوزارة على مضاعفة الاحتياطي الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية كمضاعفة احتياطي السكر والقمح إلى ستة أشهر»، مشيرًا إلى «مساهمته في عمل مناورة طيبة في الأسعار انعكست على المواطن للتبضع من السلع بأسعار أقل».

وتبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، غدًا الأحد، تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض 4 سلع للمواطنين على بطاقات التموين، حيث سيحصل المواطن على المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقة.

وسيتم صرف السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، و عبوة زيت طعام خليط بـ 17 جنيها بدلا من 19 جنيها و كيلو الأرز 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات و كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.5 جنيه، بدلا من 6.75 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو في عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرشا.