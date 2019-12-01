حزبان معارضان في جزر المالديف: محاكمة الرئيس السابق مدفوعة باعتبارات سياسية

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اعتبر حزبان معارضان في جزر المالديف أن محاكمة الرئيس السابق يمين عبد القيوم بتهمة غسل الأموال مدفوعة باعتبارات سياسية.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الأحد أن ائتلاف المعارضة التقدمي لحزب المالديف والمؤتمر الوطني الشعبي اعتبرا أن الحكم على عبد القيوم "ظالم" نظرا إلى نجاحه في تحقيق تنمية اقتصادية، فيما قاما باستئناف الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات أمام المحكمة العليا.

وكانت المحكمة قد أدانت عبد القيوم بغسل مليون دولار أمريكي من أموال الدولة؛ بهدف تحقيق منافع شخصية وذلك خلال فترة رئاسته.

وقد شغل عبد القيوم منصب الرئاسة خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2018 عندما خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالي محمد إبراهيم صليح.